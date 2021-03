Unbekannte nahmen am Samstag in Geislingen einen hochwertigen Staubsauger und einen Teppich mit. Gegen 14 Uhr war eine 37-Jährige mit Reinigungsarbeiten in der Langen Gasse beschäftigt, wie die Polizei berichtet. Sie stellte den Staubsauger, einen Teppich und Kartons im Eingangsbereich vor ihrem Geschäft ab.

Als drei Ladenbesitzerin wenige Minuten später die Sachen wieder einräumen wollte, waren der Staubsauger und Teppich verschwunden. Das Polizeirevier Geislingen (Telefon 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen.