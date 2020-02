In der Nacht von Mittwoch entwendete ein Dieb die Handtasche einer jungen Frau, die zu Fuß in der Stuttgarter Straße unterwegs war. Der Dieb wendete keine Gewalt an und flüchtete nach der Tat Richtung Göppingen. In der gestohlenen Handtasche befand sich Geld.



Die Polizei Eislingen ermittelt nun gegen den Täter, der laut Zeugenbeschreibung eine schwarze Kapuzenjacke getragen haben soll. Bei Hinweisen unter der Telefonnummer 07161/8510 melden.