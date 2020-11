Das Auto parkte in der Uhlandstraße in Eislingen. Zwischen Samstagnacht und Sonntagabend brach ein Unbekannter den Kofferraum auf. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter neben einem Radio und einem Subwoofer auch persönliche Dokumente des Opfers. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 600 Euro aus. Das Polizeirevier Eislingen (Tel. 07161 8510) hat die Ermittlungen aufgenommen.