Eine Handtasche erbeutete am Dienstag in Göppingen ein Unbekannter. Laut Polizeiangaben reichten wenige Minuten ohne Aufsicht, bis die Tasche weg war. Eine Frau hatte sie gegen 22.30 Uhr in einer Gaststätte in der Nördlichen Ringstraße kurz aus den Augen gelassen.