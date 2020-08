Ein 60-jähriger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen zum Opfer einer Gewalttat in Göppingen. Der Mann hatte gegen 3 Uhr ein Lokal verlassen und ging zur Grabenstraße. Dort setzte er sich auf eine Bank und schlief ein. Er erwachte wenig später, weil sich jemand an seiner Jacke zu schaffen machte. Zu dieser Zeit war es bereits hell, erinnerte sich der 60-Jährige später bei der Polizei. Er bemerkte noch, wie der Dieb den Geldbeutel aus der Innentasche zog und wegging.

Dieb schlug auf Opfer ein

Der 60-Jährige sprach den Unbekannten an, der jedoch sofort auf sein Opfer einschlug. Als der 60-Jährige dem Dieb die Beute wieder abnehmen wollte, ging dieser weiter auf ihn los und schlug und trat, bis der 60-Jährige das Bewusstsein verlor. Wie lange das Opfer in der Grabenstraße lag, ist bislang unbekannt, teilt die Polizei mit. Am späten Vormittag erst kam der Verletzte auf die Wache und erstattete Anzeige. Er musste sofort in eine Klinik gebracht werden.

Die Polizei bittet um Hilfe