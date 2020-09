In Süßen stand in der Nacht zum Montag in der Kapellenstraße ein Ford. Aus dem stahlen die Täter Geld und ein Sparbuch. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Täter eine Tür aufgehebelt und entriegelt. Auch in der Region, wie zum Beispiel in Biberach in der Nacht zum Sonntag wurden Wertsachen aus Autos entwendet.

Nicht der erste Fall im Kreis