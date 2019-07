Ein Dieb hat am Donnerstag zwischen 13.30 und 16 Uhr einen Motorroller der Marke Kymco gestohlen. Das Fahrzeug stand in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Laut Polizei hatte sich der Dieb an dem Lenkradschloss zu schaffen gemacht. Er überwand es und stahl dann den Motorroller. Bislang ist allerdings unklar, ob der Dieb den Roller wegschob, ober es ihm gelang, das Fahrzeug zu starten.