Zwei Vereinsheime in Geislingen wurden in der Nacht auf Freitag zum Ziel von Einbrechern. Ihre Beute: leere Pfandflaschen. Wie die Polizei berichtet, übersteigen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die angerichteten Sachschäden bei weitem den Wert der Flaschen, die die bislang noch unbekannten Einbrechern bei ihrem Beutezug durch die beiden Vereinsheime mitgenommen haben.

Betroffen sind laut Polizei eine Garage und eine Verkaufshütte im Bereich der Altenstadter Sportanlage am Mittleren Boden, welche die Einbrecher aufgebrochen hatten. In beiden Gebäuden hatten zwei Vereine Getränke eingelagert, teilweise waren auch größere Mengen an leeren Pfandflaschen vorhanden. Die Einbrecher entwendeten rund 30 Getränkekästen und eine Vielzahl einzelner Pfandflaschen.

Auf Grund dieser großen Menge geht die Polizei davon aus, dass die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein Fahrzeug benutzt haben. Anwohner beziehungsweise Zeugen, die entsprechend Verdächtiges beobachtet haben und Angaben zu den Einbrüchen und Tätern machen können, bittet die Polizei, sich mit Revier in Geislingen in Verbindung zu setzen: Telefon (07331) 9 32 70.