Laut Mitteilung der Polizei sei der Verkäufer in einem Geschäft in der Bahnhofstraße gegen 12 Uhr von einem Mann nach einer Packung Zigaretten gefragt worden. Der Verkäufer drehte sich von der Kasse weg in Richtung der Zigaretten. Währenddessen ging ein weiterer Mann an das Tabakregal vor der Kasse. Dort packte er mehrere Boxen mit Tabak in eine Tasche und flüchtete damit in Richtung Bahnhof. Danach verließ auch der vermeintliche Kunde das Geschäft, allerdings ohne die ursprünglich gewünschten Zigaretten. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Trickdieben aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen