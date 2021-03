Unbekannte haben am Samstag in Zell unter Aichelberg einen Zigarettenautomaten gesprengt. Wie die Polizei berichtet, gingen die Täter gegen 4.15 Uhr an einem Gerät bei einer Getränkehandlung in der Schieferstraße ans Werk. Sie sollen ein Auto in unmittelbarer Nähe geparkt haben. Die Höhe des Schadens konnten die Beamten am Sonntag noch nicht beziffern. Nach ersten Ermittlungen sollen eine Frau und ein Mann den Automaten gesprengt haben.