Drei Trinkgeld-Kassen hat ein Unbekannter aus einem Geschäft in Göppingen gestohlen. Laut Polizeiangaben hat der Täter am Donnerstag das Gebäude in der Lerchenberger Straße kurz nach 10 Uhr betreten und nach einem Taschentuch gefragt. Während die Frau danach suchte, schnappte er sich die Kassen und flüchtete. Der Dieb sei etwa 1,70 Meter groß, trage längeres gelocktes Haar und trug ein blaues Shirt, helle Jacke und schwarze Schuhe: Telefon (07161) 632360.