Raffiniert zeigte sich ein 29-Jähriger bei einem Diebstahlversuch am Freitag. Gegen 19.20 Uhr öffnete er in einem Baumarkt die Verpackung einer Toilettenschüssel und steckte Elektrogeräte im Wert von rund 2000 Euro in den Karton. Dabei wurde der Mann von einem Ladendetektiv beobachtet, der die Polizei verständigte. Gegenüber den Beamten gab der 29-Jährige an, dass er einen „Totalausfall“ hatte. Der Dieb führte in einer Jackentasche ein Einhandmesser mit sich führt.