Diebe haben Werkzeug aus einer Gartenhütte in Geislingen gestohlen. In einer zweiten Hütte entdeckten sie Reifen, die sie zerstachen.

In der Nacht zum Montag haben Diebe das Tor zu einem Garten in der Zeppelinstraße aufgebrochen. Das berichtet die Polizei. In der Gartenhütte entdeckten die Einbrecher einen Hammer. Sie kletterten durch ein Fenster in eine zweite Hütte, machten dort aber keine Beute. Sie zerstachen dafür die Reifen eines Anhängers. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden, Telefon (07331) 93 270.