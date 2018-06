Kuchen / SWP

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Gaststätte in der Weberallee eingebrochen. Sie stahlen das Wechselgeld.

Zunächst hatten die Einbrecher eine Türe aufgehebelt. Laut Polizei entdeckten sie das Wechselgeld in einer unverschlossenen Kassette. Den Sachschaden an der Türe beziffert die Polizei auf 100 Euro.