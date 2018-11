Salach / swp

Unbekannte brachen am Donnerstag in eine Gaststätte ein und knackten zwei Spielautomaten.

Zwischen 2 und 11 Uhr hebelten die Diebe am Donnerstag in Salach an einer Gaststätte in der Hauptstraße die Tür auf. So kamen sie in das Gebäude. Dort brachen sie drei Automaten auf. Mit Geld in noch nicht bekannter Höhe flüchteten sie. Die Polizei (Tel.: 07161/8510) schätzt den entstandenen Schaden auf rund 3.000 Euro.Spezialisten sicherten Spuren.