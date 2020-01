In der Nacht zum Dienstag trieben sich Diebe durch die Straßen in Göppingen und Uhingen.

Laut Zeugen versuchten Unbekannte gegen 1.45 Uhr in ein Gebäude in der Erzbergstraße zu gelangen. Nachdem der Versuch ein Fenster aufzuhebeln missglückte, schlugen die Täter die Scheibe ein, was die Nachbarn alarmierte. Die Täter, die nach Einschätzung etwa zwischen 17 und 20 Jahren alt seien, flüchteten. Auch beim Einsatz mehrer Streifenwägen konnten die Unbekannten nicht gefunden werden. Das Polizeirevier Göppingen sicherte die Spuren und sucht nun die Täter.

Anhänger in Uhingen geklaut

Beute in Form eines Autoanhängers machte ein Unbekannter in der Nacht in Uhingen. Der Anhänger stand auf einem Firmengelände in der Stuttgarter Straße, als der Dieb in entwendete. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.