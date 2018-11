Eschenbach / swp

Unbekannte stiegen am Donnerstag in ein Haus in Eschenbach ein und stahlen Schmuck und Geld.

Gegen 20 Uhr kamen Hausbesitzer in der Hohenstaufenstraße in Eschenbach zurück nach Hause und bemerkten einen Einbruch. Die Unbekannten hatten eine Terrassentür aufgehebelt. Im Gebäude fanden sie Beute und flüchteten mit dem Schmuck und Bargeld. Spezialisten der Polizei haben Spuren gesichert. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen können unter der Nummer 07161/632360 gemeldet werden.