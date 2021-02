Wie die Polizei mitteilt zapften die Täter den unverschlossenen Tank eines Baggers an, der am Wochenende im Neubaugebiet "Erweiterung West II" stand. Auf diese Weise wurden etwa 450 Liter Diesel gestohlen. Der Polizeiposten Donzdorf hat unter Telefon (07162) 910310 die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, denen am Wochenende in dem Baugebiet etwas Verdächtiges aufgefallen ist.