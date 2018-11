Ebersbach Diebe brechen in vier Gartenhäuser ein

Diebe brechen in vier Gartenhäuser ein

Ebersbach / swp

Vier Gartenhäuser suchten Einbrecher am Wochenende in Ebersbach an der Fils heim.

Die Unbekannten brachen in der Nacht zum Sonntag in die Gartenhäuser auf Grundstücken in der Hauptstraße ein. Wie die Polizei mitteilt, hatten es die Diebe auf Elektro- und Gartengeräte im Wert von mehreren Hundert Euro abgesehen. Auch ein Fahrrad nahmen sie mit, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise können an die Telefonnummer (07161) 9381-0 gerichtet werden.