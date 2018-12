Schnell zugeschlagen Diebe brechen ein, als Frau kurz das Haus verlässt

Börtlingen / swp

Eine Frau verließ in Börtlingen nur für eine halbe Stunde ihre Wohnung. In dieser Zeit brachen Diebe ein und stahlen Geld.

Dass Einbrecher schnell sind, musste ein Bewohnerin der Blumenstraße feststellen: Zwischen 17.30 und 18 Uhr war die Frau nicht zuhause. In dieser Zeit versuchten Unbekannte, den Rollladen an der Terrassentür hochzuschieben. Sie scheiterten und gingen zu einem Fenster. Das brachen sie auf und stiegen ins Innere. Dort suchten sie in mehreren Zimmern nach Beute.

Sie stahlen Geld und flüchteten. Die Spuren blieben am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Uhingen (07161/93810) erste Hinweise auf die Unbekannten.