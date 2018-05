Geislingen Dieb von Zeugin beobachtet

Geislingen / SWP

Dank einer Zeugin hat die Polizei am Dienstag einen Diebstahl auf einer Baustelle in Geislingen schnell aufgeklärt.

Die Frau rief gegen 21.30 Uhr die Polizei an, wie diese in einer Pressemitteilung berichtet.

Sie erklärte, einen Mann auf einer Baustelle in der Friedensstraße gesehen zu haben, der ihr verdächtig vorgekommen sei. Er hätte später die Baustelle auf einem City-Roller verlassen. Außerdem habe er zwei Werkzeugkoffer bei sich gehabt. Als die Frau den Polizisten beschrieb, wie der Mann ausgesehen hatte, kam den Beamten gleich eine bestimmte Person in den Sinn.

Sie fuhren zu der Wohnung eines 31-Jährigen in Geislingen und fanden vor dem Haus eine Schachtel mit neuen Dübeln. Auch der Roller, den die Zeugin gesehen hatte, stand dort.

Ein Richter ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an. In ihr entdeckten die Beamten die gestohlenen Werkzeuge in den dazugehörigen Koffern. Der Mann wird nun angezeigt.