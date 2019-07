Von Samstag auf Sonntag war ein Unbekannter in Salach zugange. Er stahl Geld und Wertsachen aus einem Haus.

Ein Unbekannter gelangte zwischen Samstag 16 und Sonntag 21 Uhr auf ein Grundstück in der Itterstraße in Salach. An dem Haus brach er ein Fenster auf und gelangte ins Innere. Auf der Suche nach Beute durchwühlte der Unbekannte sämtliche Räume. Er fand Geld und Wertsachen. Die machte er zu seiner Beute und flüchtete.

Spuren wurden gesichert

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittler vom Polizeirevier Eislingen (Telefon 07161/8510) suchen nun den Einbrecher.