Ein Dieb hat am Montag zwei Rucksäcke aus einem unverschlossenen Fiat in Geislingen gestohlen. Das berichtet die Polizei. Das Auto stand gegen 14.45 Uhr im Bereich Karlstraße/Gartenstraße. In den Rucksäcken befanden sich ein Handy, Schlüssel, eine Musikbox sowie persönliche Gegenstände. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden, Telefon (07331) 9 32 70.

Das könnte dich auch interessieren: