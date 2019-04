Ein Dieb war am Montag in der Straße Vorderer Berg in Jebenhausen zu Gange. Kurz vor 8.30 Uhr machte er sich an einem geparkten Mitsubishi zu schaffen. Das Auto war nicht abgeschlossen. Im Innern fand er eine Geldbörse, die nahm er mit. Unerkannt flüchtete er.

Zeugin beobachtet den Dieb

Eine Zeugin beobachtete den Dieb. Er soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein, kurze schwarze Haare und einen Vollbart gehabt haben. Bekleidet war er mit einer roten Dauenjacke und blauen Jeans. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler vom Polizeiposten Jebenhausen (Telefon 07161/42728) suchen nun den Täter.