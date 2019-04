Am Mittwoch griff in Eislingen ein Unbekannter in einen Einkaufswagen einer Seniorin und nahm ihre Handtasche mit.

Wie die Polizei mitteilt, passierte der Diebstahl gegen 10.30 Uhr. Eine Seniorin kaufte in einem Geschäft in der Salacher Straße in Eislingen ein. Ihre Geldbörse hatte sie in der Handtasche, die in einem Einkaufswagen lag. In einem unbeaufsichtigten Moment griff der Dieb zu und klaute den roten Geldbeutel aus der Tasche. In dem waren nicht nur Geld sondern auch persönliche Gegenstände.