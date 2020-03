Am Wochenende erbeutete ein Dieb in Donzdorf einen Laptop und Geld. Durch die Kellertür gelangte der Täter in das Gebäude in der Tannenwaldstraße. Über das Treppenhaus gelangte er in eine zweite Wohnung, wo er seine Beute mitgehen lies.

Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Bei Hinweisen auf den Täter ist die Eislinger Polizei unter der Telefon-Nummer 07161/8510 erreichbar.