Geislingen Dieb hat Lust auf Kekse und Artischocken

Geislingen / SWP

Zuerst aß er Kekse und Artischocken, dann verschwand er mit einem gestohlenen Fahrrad. Die Polizei sucht nach einem Dieb, der Sonntagnacht in ein Mehrfamilienhaus in der Eberhardstraße eingebrochen ist.

Wie er in das Haus gelangt ist, ist bislang laut Polizei noch unklar. Sein Ziel war der Keller. Dort brach er zwei Türen auf. In einem der beiden Räume fand er eine Keksverpackung und ein Artischockenglas - und bediente sich am Inhalt. In dem zweiten Raum entdeckte er das Fahrrad, das er zu seiner Beute machte. Er flüchtete damit.

Seine Spuren ließ der Einbrecher am Tatort zurück, dennoch hofft die Polizei auch auf Zeugenhinweise. Wer Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich melden, ☎ (07331) 93 270.