Themen in diesem Artikel Stuttgarter Straße

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am frühen Dienstag in ein Gebäude in der Stuttgarter Straße eingebrochen war. Er hatte Geld aus Spielautomaten gestohlen.

Gitter vor Fenster abgetrennt

Eine Zeugin bemerkte den Dieb, wie dieser am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr über eine Leiter aus einem Haus in der Stuttgarter Straße kletterte. Anschließend flüchtete er in Richtung Wölkstraße.

Die Ermittlungen der Polizei zeigten, dass der Dieb kurz vorher das Gitter vor einem Fenster abgetrennt hatte. Er hatte dann die Scheibe eingeschlagen und war ins Haus eingedrungen.

Im Gebäude öffnete er gewaltsam einen Spielautomaten.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein. Er trug einen roten Pullover und war maskiert.

