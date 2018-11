Bad Boll Die Suche nach dem Täter läuft

Bad Boll / krib

Vergangene Woche wurde eine Frau nachts verletzt aufgefunden. Sie klingelte an einem Haus und brach zusammen. Die Polizei wertet nun Spuren aus.

Eine 43-jährige Frau klingelt mitten in der Nacht an einem Haus in einem Wohngebiet im beschaulichen Eckwälden. Dann bricht sie zusammen. Die Frau ist verletzt - doch vom Täter keine Spur.

Der Vorfall, der sich in der Nacht zum Donnerstag, 8. November, im Bad Boller Ortsteil Eckwälden ereignet hat, wirft weiter Rätsel auf. Wer war der Täter? Wo genau befand sich der Tatort und weshalb wurde die Frau verletzt?

Diesen Fragen gehe die Polizei derzeit nach, berichtet Pressesprecherin Claudia Kappeler. Die Ermittlungen in diesem Fall verlaufen auf Hochtouren und seien „umfangreich“. Die Polizei verhört derzeit Zeugen, sichert Sachbeweise und ist dabei, diese auszuwerten.

Polizei hält sich mit Hinweisen bedeckt

Zur Art der Spuren, genauso wie zur Art der Verletzung der 43-jährigen Frau könne man aus „ermittlungstaktischen Gründen“ derzeit nichts sagen. „Zu viele Hinweise zu geben, kann eine Ermittlung gefährden“, erklärt die Pressesprecherin die Gründe. Zum einen gebe man möglicherweise Täterwissen preis, zum anderen „kann das Blatt sich jederzeit wenden“. So könne es sein, dass Spuren im Sande verlaufen oder durch andere Hinweise überholt werden. Zum jetzigen Stand sei bei der Information der Öffentlichkeit daher Vorsicht geboten.

Das 43-jährige mutmaßliche Opfer einer Gewalttat wurde noch in der Nacht der Tat im Krankenhaus behandelt. Am selben Tag konnte die Frau das Krankenhaus noch verlassen.