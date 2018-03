Ebersbach / SWP

Gegen 20 Uhr fuhr ein Mercedes in der Hauptstraße in Ebersbach inRichtung Uhingen. Eine Fußgängerin wollte die Straße auf dem Zebrastreifen überqueren. Der 80-Jährige Autofahrer übersah die Passantin und fuhr sie an. Die 18-jährige Frau trug leichte Verletzungen davon. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 300 Euro.