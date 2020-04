Polizei hat auch am Mittwoch in der Region kontrolliert, ob sich die Menschen an die Corona-Regeln zum Infektionsschutz halten. Kurz vor 11 Uhr entdeckte die Polizei einer Mitteilung zufolge in Geislingen zwei Personen, die vor einem Café am Tisch saßen und dort ihren Kaffee tranken. Das habe die Betreiberin ausdrücklich erlaubt. Dies hat eine Anzeige und ein Bußgeld zur Folge.

Corona-Regeln: 40 Verstöße bei Polizei-Kontrollen

Von den 450 Personen, die die Polizei im Laufe des Mittwochs in der Region kontrollierte, hielten sich die meisten an die Bestimmungen. Die Polizei musste insgesamt 40 Personen anzeigen, weil sie den Mindestabstand nicht einhielten.

Infektionsschutz: Überwachung auch an Oster-Feiertagen

Die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen über die kommenden Tage und auch Oster-Feiertage an. Das Polizeipräsidium Ulm erhält dazu auch Verstärkung vom Polizeipräsidium Einsatz. Zur Überwachung sollen auch wieder Hubschrauber eingesetzt werden.