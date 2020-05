Die Corona-Krise wirkt sich auf die Notfallbetreuung von Patienten aus. Die von der Kreisärzteschaft im Landkreis Göppingen betriebene Notfallpraxis für Erwachsene befindet sich seit drei Wochen in Eislingen in der Ulmer Straße 110. Diese Verlegung wird vorübergehend auch so bleiben. Darauf haben die Alb-Fils-Kliniken hingewiesen. Die bisherigen Standorte der Notfallpraxis an der Klinik am Eichert in Göppingen und an der Helfenstein-Klinik in Geislingen sind geschlossen.

Personen, die am Wochenende eine medizinische Betreuung durch einen niedergelassenen Arzt benötigen, wenden sich an die Notfallpraxis in Eislingen. Deren Öffnungszeiten sind Samstag, Sonntag und Feiertag von 8 bis 18 Uhr.

Klinik am Eichert nur für Kinder