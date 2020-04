Verlaufen kann man sich nicht. Wer vom Klinik-Parkhaus über den Steg in Richtung Krankenhaus läuft, steuert direkt auf das Lotsenzelt zu. Die Bushaltestelle musste in Corona-Zeiten weichen. Jetzt steht hier der provisorische Haupteingang der Göppinger Klinik am Eichert, ein stabiles, beheizbares Messezelt mit Boden und Türen, das rund um die Uhr geöffnet hat. Hier kommt keiner vorbei. Kein Besucher, keine Begleitperson, kein Patient.

Am Eingang ist die Händedesinfektion Pflicht. Hier gibt es auch einen Mund-Nasen-Schutz für diejenigen, die keinen mitgebracht haben, ein Zettel weist darauf hin: „Keine Selbstbedienung“. Eine freundliche Mitarbeiterin misst Fieber. Die Wege sind wie am Flughafen mit Bändern abgetrennt. Einbahnstraßen, damit man sich nicht zu nahe kommt. An den durch Plexiglas abgetrennten Schaltern erklären die Besucher, warum sie kommen.

Corona-Zelt seit Mitte März

Seit März gibt es das Zelt zur Steuerung der Patientenströme während der Corona-Pandemie. Zunächst als einfache Zwischenlösung, jetzt als gedämmtes Messezelt. Ziel ist es, nur Menschen ins Krankenhaus zu lassen, die wirklich Hilfe brauchen. Angehörige oder Begleitpersonen dürfen grundsätzlich nicht rein, es sei denn, sie begleiten Kinder und Patienten, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind. „Jeweils am Vortag werden Patienten mit Termin, erforderliche Begleitpersonen und genehmigte Besucher gemeldet und die Listen dazu liegen hier im Zelt aus“, erklärt Martina Heusel, die den Geschäftsbereich Personal leitet.

Lotsen-Papier für die Mitarbeiter

Allen Mitarbeitern sei ein mehrseitiges Memo-Papier ausgehändigt worden. Denn um das Lotsenzelt Tag und Nacht am Laufen zu halten, wurde Mann und Maus aktiviert: „Alle sind eingebunden. Vom Azubi bis zur Verwaltungsangestellten“, sagt Heusel. Für Klinik-Personal ist das Zelt komplett tabu, sie haben separate Eingänge. „Ziel ist es, eine Durchmischung von Mitarbeitern und Patienten zu vermeiden“, betont Willy Fallscheer, Leiter der Notaufnahme für den nicht-ärztlichen Bereich. Um ihn herum ist eine Mitarbeiterin mit Desinfektionstüchern unterwegs und säubert sämtliche Türgriffe.

Normale Klinikbesuche nehmen wieder zu

Nachdem viele Menschen die Klinik in den vergangenen Wochen gemieden hätten, selbst bei dringlichen Erkrankungen, „zieht es jetzt im Zuge der Lockerungen wieder an“, sagt Fallscheer. Auch die Zahl der Covid-19-Verdachtsfälle steige, stellt er fest. Wer mit Fieber, Husten oder anderen Erkältungssymptomen ins Lotsenzelt kommt, erhält die rote Karte und wird direkt weitergeleitet ins Triagezelt in der Nähe der Zufahrt für Liegendkranke.

Gelbe Karte für Normalpatienten, blaue für Behandlungstermine

„Normale Patienten“ der Notaufnahme bekommen eine gelbe, angemeldete Besucher (im Ausnahmefall) eine grüne und Dauer­patienten, die beispielsweise zur Dialyse und ambulanten Chemo- oder Strahlentherapie kommen, eine blaue. Letztere gehen rechts Richtung Haupteingang der Klinik, die Covid-Verdachtspatienten nehmen den linken Ausgang. Wie übrigens auch Eltern mit ihrem Nachwuchs, denn die Kindernotfallambulanz wurde vorübergehend ausgelagert. Alles ebenerdig und rollstuhlgerecht.

Getrennte Türen und gezielte Triage

Bei der Triage, also der Einteilung der Erkrankten, gehe man sehr großzügig vor. „Wir sind da übervorsichtig“, sagt Fallscheer, damit kein möglicher Corona-Patient übersehen wird. Die erhöhte Infektionsgefahr wird bereits vor dem „Covid-Zelt“ sichtbar. Mitarbeiter in Ganzkörperschutzkleidung machen wenige Minuten Pause vor dem Zelt, in das große Rohre münden. „Es ging darum, möglichst viel Luftumsatz zu produzieren“, erklärt der Leiter der Notaufnahme. Mit Genehmigung des Messezelt-Verleihers habe man ein großes Loch in die Wand bohren dürfen, durch welches ein riesiger Lüfter Luft absaugt. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Wege.

Wie in einem Science-Fiction-Film

Auch wenn die Pandemie uns schon eine Weile in Atem hält: In diesem Zelt fühlt man sich wie in einem Science-Fiction-Film, wie aus der Zeit gefallen. Reservebetten stehen in Reih und Glied, ebenso Rollstühle. „Wir haben hier 40 Sauerstoffanschlüsse“, sagt Fallscheer. „Sauerstoff ist gerade das Medikament bei Covid-19.“ Die Klinik sei auf deutlich größere Patientenzahlen vorbereitet – „und auf eine mögliche zweite Welle“.

Auf mögliche zweite Corona-Welle vorbereitet

In den abgetrennten Behandlungskabinen stehen ein Ultraschallgerät und ein Gerät zur Messung der Vitalzeichen bereit. Auch einen Wehenschreiber gibt es, für den Fall der Fälle, gebraucht wurde er bisher nicht. Braucht ein Patient eine besondere Überwachung, beispielsweise bei einer Medikamentengabe, wird er in einen abgetrennten Bereich der Notaufnahme gebracht. „Muss jemand dableiben, kommt er in eine sogenannte Verdachtskohorte“, erklärt Fallscheer weiter. Nur bei der stationären Aufnahme werde der Patient auf Covid-19 getestet, das Ergebnis liegt in vier bis sechs Stunden vor. So mancher wird direkt von hier auf die Intensivstation verlegt. Darf er wieder nach Hause, entscheide das Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen.

Corona-Zelt steht selten leer

Steht dieses Triagezelt auch mal leer? Willy Fallscheer schüttelt den Kopf: „Vielleicht mal eine Stunde.“ Aber sonst werden hier täglich Patienten versorgt, bisher waren es maximal 15 gleichzeitig, an diesem Mittag sind es zwei. Unweit von ihnen steht ein eigens eingerichteter Toilettencontainer bereit, daran vorbei geht es zum Ausgang auf der anderen Seite und über die Liegendeinfahrt ins Hauptgebäude. Der eigentliche Infektionsbereich der Klinik dient dieser Tage als Lager, die drei Räume würden hinten und vorne nicht ausreichen, sagt Heusel.