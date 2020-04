Gegen 20.15 Uhr kontrollierten Polizisten am Samstag vier Personen auf einem Parkplatz in der Eislinger Steinbeißstraße. Wie sich schnell zeigte, wohnten die jungen Leute jedoch nicht in einem Haushalt und waren somit nicht zum gemeinsamen Aufenthalt im Freien berechtigt.

Gegenüber den Polizisten verhielten sich die Personen sehr aggressiv und uneinsichtig. Über die geltenden Schutzmaßnahmen machten sie sich teilweise lustig. Sie mussten sich trennen und erhalten nun Anzeigen.