Auch nach den ersten Lockerungen in der Corona-Krise will die Polizei am Wochenende wieder ein Auge auf das Geschehen im Kreis Göppingen haben. Besonders im Visier hatten die Beamten in den vergangenen Wochen unter anderem unerlaubte Corona-Partys von Jugendlichen sowie Ausflugsziele. Unterstützung gibt es laut einer Pressemitteilung wieder vom Polizeipräsidium Einsatz, und auch die Reiterstaffel steht wieder landesweit für mögliche Einsätze zur Verfügung.

Es sei notwendig, auch weiterhin präsent zu sein und nicht nachzulassen. Die Polizei werde deshalb auch an diesem Wochenende verstärkt unterwegs sein, so Pressesprecher Wolfgang Jürgens vom Präsidium Ulm.

Gutes Wetter könnte zu Corona-Verstößen verlocken

Gerade angesichts des zu erwartenden guten Wetters sei es der Polizei ebenso wichtig, sich nicht nur in den Städten sondern auch außerhalb zu zeigen: an Naherholungsgebieten und touristischen Zielen ebenso wie in kleineren Gemeinden auf dem Land. „Die Menschen sollen wissen, dass auch in schwereren Zeiten die Polizei ein präsenter Ansprechpartner ist und gleichzeitig über die Einhaltung der Vorschriften wacht“, macht Jürgens die Einsatzziele deutlich.

Bereits 900 Anzeigen im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm

Die Bilanz der bisherigen Kontrollen im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm in den vergangenen Wochen, ist überwiegend positiv: Fast 95 Prozent der Kontrollierten hielten sich an die Regeln der Corona-Verordnung. Seit Ende März hat die Polizei in der Region rund 13.700 Personen genauer kontrolliert und dabei knapp 900 Verstöße festgestellt. „Diese Quote bestätigt, dass sich die allermeisten Menschen in der Region verantwortungsbewusst verhalten“, glaubt die Polizei, obwohl es in der Bevölkerung stellenweise zu rumoren beginnt. Unter anderem musste am vergangenen Wochenende eine Corona-Party auf einem Parkdeck in Geislingen beendet werden.