„Wenn so was erlaubt ist, was soll dann verboten sein“, schimpft ein Anwohner aus der Nachbarschaft des Eventparks in Geislingen im Gespräch mit der GEISLINGER ZEITUNG. Der 51-Jährige beschwert sich über eine Hochzeitsfeier mit „mindestens zirka 150 Gästen“, die am 3. Oktober in den miet...