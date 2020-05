In Eislingen stießen die Beamten am Sonntag gegen 21.35 Uhr in der Talstraße auf zwei Personen, die sich trotz des bestehenden Betretungsverbotes auf einem öffentlichen Sportplatz aufhielten und Basketball spielten.

Die Polizei nahm die die jungen Männer genauer ins Visier. Bei dem 19-Jährigen fanden sie ein Springmesser. Den Mann erwartet nun auch eine Anzeige.

Cannabis im Auto gebunkert und gegen Kontaktverbot verstoßen

Am Montag gegen 0.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Streichenbachstraße einen Pkw, der mit drei Personen besetzt war. Die Insassen begingen nicht nur einen Verstoß gegen die Corona-Verordnung. Die Polizisten fanden auch noch Cannabis in dem Auto. Auf den 21-jährigen Besitzer kommt eine Anzeige zu.