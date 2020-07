Das Kreisgesundheitsamt bittet die Bevölkerung um Mithilfe, nachdem ein mit Corona infizierter Gast in der Nacht von Freitag, 3. Juli auf Samstag, 4. Juli ein Göppinger Lokal besucht hat, in dem offenbar nicht alle Gäste nachvollziehbar sind. Laut Gesundheitsamt handelt es sich um einen jungen Mann aus Bayern, der im Nachhinein positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist und zum genannten Zeitpunkt bereits infektiös war.

„Endstation Cafébar“ in der Grabenstraße aufgehalten haben, sich schnellstmöglich zu melden, und zwar unter Tel. 07161 / 202 5380 (Montag bis Mittwoch von 8.00 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00 bis 17.30 Uhr, Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr) oder außerhalb der Dienstzeiten per Mail (gesundheitsamt@lkgp.de). Die Adresse wird regelmäßig gecheckt. Urlaub Türkei Quarantäne Kommentar: Reisewarnungen genau abwägen Ulm/Göppingen Das Gesundheitsamt ersucht Personen, die sich zwischen 2.30 Uhr und 8.00 Uhr in derin der Grabenstraße aufgehalten haben, sich schnellstmöglich zu melden, und zwar unter Tel. 07161 / 202 5380 (Montag bis Mittwoch von 8.00 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00 bis 17.30 Uhr, Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr) oder außerhalb der Dienstzeiten per Mail (gesundheitsamt@lkgp.de). Die Adresse wird regelmäßig gecheckt.

Geburtstagsfeier in Heiningen und Göppingen

Der junge Mann aus Bayern hatte laut der Behörde in besagter Nacht mit Freunden einen Geburtstag gefeiert. Zunächst hielt er sich in einer Gaststätte in Heiningen auf und im Anschluss ab 2.30 Uhr in der „Endstation Cafébar“ in Göppingen. Anfang dieser Woche entwickelte der Mann dann Symptome und wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Sein Aufenthalt im Landkreis Göppingen wurde im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung der bayerischen Behörden bekannt, und das Gesundheitsamt Göppingen am Donnerstag über den Fall informiert.

Unklarheiten in Göppingen

Während in Heiningen alle Besucher mit Corona-Listen nachvollzogen werden konnten, gibt es in Göppingen offenbar noch Unklarheiten. Angeblich wurden in dem Lokal nicht alle Regeln eingehalten, und die Gästelisten mit Kontaktdaten waren nicht vollständig, so das Landratsamt. Es handle sich um den ersten Fall dieser Art in Baden-Württemberg, teilte das Sozialministerium mit.

„Es gab zwar schon Ausbrüche in der Gastronomie, allerdings konnte man immer die Kontaktpersonen nachverfolgen. Dass in diesem Fall keine Listen geführt wurden, ist ein eindeutiger Verstoß gegen die Corona-VO“, so eine Sprecherin auf Anfrage. Die Kontaktpersonennachverfolgung sei eines der wichtigsten Elemente, um eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu verhindern. „Insofern begrüßen wir auch den öffentlichen Aufruf des Landkreises.“ Auch bei einen Fall in einem Kino in Ulm Anfang des Jahres habe man durch einen öffentlichen Aufruf Kontaktpersonen ermitteln können.

Enge Kontaktpersonen im Kreis Göppingen wurden von der Ortspolizeibehörde jetzt in Quarantäne versetzt. Zudem haben sich einige Menschen inzwischen gemeldet, nachdem der Aufruf von der Stadt Göppingen bereits am Donnerstagabend per Facebook publik gemacht worden war. OB Guido Till bestätigte auf Anfrage, dass das Lokal wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung geschlossen wurde.

Von der Ortspolizeibehörde vorläufig geschlossen

Der Betreiber war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Gesundheitsamtschef Dr. Heinz Pöhler wollte auch keinen Kontakt mit ihm oder seinem rechtlichen Vertreter herstellen. „Aus Datenschutzgründen“, so der Mediziner, der im Kreis Göppingen den Infektionsschutz gegen Corona zu verantworten hat.