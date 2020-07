Auswertung von Corona-Tests nach insgesamt fünf Fällen an jeweils einer Schule hält den Kreis Göppingen nach wie vor in Atem. Inzwischen sind jedoch 450 von 500 Proben ausgewertet, und zwar allesamt mit negativem Ergebnis. Darüber informierte das Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag.„Nach den bislang vorliegenden Befunden gibt es unter den Kontaktpersonen in den Schulen keine weiteren Corona-Nachweise“, heißt es in einer Mitteilung. Corona Kreis Göppingen Nach Corona-Tests in Gemeinschaftsunterkunft: „Wir machen uns keine Sorgen“ Göppingen/Donzdorf Dienach insgesamt fünf Fällen an jeweils einer Schule hält den Kreis Göppingen nach wie vor in Atem. Inzwischen sind jedoch 450 von 500 Proben ausgewertet, und zwar. Darüber informierte das Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag.„Nach den bislang vorliegenden Befunden gibt es unter den Kontaktpersonen in den Schulen“, heißt es in einer Mitteilung.

Ansteckung nicht in den Schulen, sondern bei einem privaten Grillfest

Es sei mittlerweile bekannt, dass sich die fünf Schülerinnen und Schüler nicht in den Schulen angesteckt haben. Die Infektionen sollen nach Informationen von SWP Online auf ein privates Grillfest von zwei Familien zurückzuführen sein. „Ich appelliere aus gegebenem Anlass nochmals an die Bevölkerung, die geltenden Regelungen in der Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg konsequent auch im privaten Umfeld zu berücksichtigen. Wir sollten alle gemeinsam dazu beitragen, dass private Feiern nicht zu gefährlichen Hotspots werden,“ so der Göppinger Landrat Edgar Wolff.

Restliche Corona-Tests bis Ende der Woche