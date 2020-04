Am Samstag kurz nach 22 Uhr stellten Polizeibeamte auf einem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße in Geislingen mehrere Personen fest. Diese hörten laute Musik.

Von insgesamt elf jungen Männern und Frauen wurden die Personalien aufgenommen. Alle müssen nun mit einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen.