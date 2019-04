Ein türkischer Hochzeitskorso mit etwa 30 Fahrzeugen fuhr an Karfreitag gegen 17 Uhr die B10 in Geislingen in Richtung Göppingen. Kurz nach dem Ortseingang Geislingen bremste einer der Teilnehmer. Die direkt hinter diesem fahrenden drei weiteren Fahrer des Korsos schafften es gerade noch auszuweichen und anzuhalten. Das gelang dem vierten Fahrer, einem 21-jährigen Mann, nicht mehr. Er fuhr mit seinem Mercedes E-Klasse auf die vor ihm stehende Mercedes A-Klasse einer 27-jährigen Fahrerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die A-Klasse auf eine weitere Mercedes E-Klasse eines 63-jährigen Mannes aufgeschoben.

Wie die Polizei mitteilt, entstand dem Unfallverursacher ein Sachschaden von mindestens 15 000 Euro. Bei der A-Klasse und der davor stehenden E-Klasse entstanden nach ersten Schätzungen der Polizei weitere Unfallschäden von mindestens 25 000 Euro. Glück im Unglück hatten die beteiligten Insassen. Nach ersten Angaben verletzen sich nur zwei der acht Insassen leicht.

Ob der Verkehrsunfall die weiteren Hochzeitsfeierlichkeiten getrübt haben, ist der Polizei Geislingen nicht bekannt. Wenn es aber stimmt, dass Scherben Glück bringen, dürfte der Unfall zumindest der Grundstock einer langen und glücklichen Ehe sein.