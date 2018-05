Donzdorf / SWP

Ein VW Caddy wurde am Montagnachmittag für den Einkauf in einem Lebensmittelgeschäftes in der Mozartstraße abgestellt. Als der Fahrer gegen 18 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er den Schaden von 4000 Euro am linken Heckbereich. Hinweise bitte an die Polizei Eislingen unter Telefon (07161) 8510.