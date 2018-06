Uhingen Bußgeld für Vesperpause auf der B 10

Uhingen / SWP

Einen ungewöhnlichen Ort suchte sich ein Sattelzugfahrer für seine Vesperpause am Mittwoch bei Uhingen aus. Auf einen parkenden Sattelzug auf der B 10 wurden Beamte des Polizeireviers Uhingen am Mittwochabend gegen 17.50 Uhr aufmerksam. Das Fahrzeug stand im Bereich der Anschlussstelle Nassachtal. Bei einer Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer gerade dabei war, seine Vesperpause auf dem Beschleunigungsstreifen abzuhalten. Die Beamten untersagten die Pause. Außerdem erwartet den 55-Jährigen nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.