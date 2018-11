Uhingen Bus kracht gegen VW

Uhingen / SWP

Ein 20-jähriger VW-Fahrer hat am Dienstag einen Busfahrer provoziert. Erst nahm er dem Bus die Vorfahrt, dann bremste er ihn aus. Dann krachten die Fahrzeuge gegeneinander.

Wie die Polizei berichtet, war ein 49-jähriger Bus-Fahrer in der Ulmer Straße in Richtung Uhingen gefahren. Aus der Schulstraße kam ein 20-Jähriger mit seinem VW und nahm dem Bus die Vorfahrt. Er lenkte sein Auto direkt vor dem Bus in die Ulmer Straße ein. Zum Zusammenstoß kam es vorerst noch nicht.

Kurze Zeit später bremste der 20-Jährige seinen VW scheinbar ohne Grund stark ab. Dieses Mal gelang es dem 49-jährigen Busfahrer nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Die Fahrzeuge krachten in der Ulmer Straße gegeneinander. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die 40 Fahrgäste im Bus sowie der Fahrer blieben unverletzt.

Die Uhinger Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 20-Jährigen. Gegen ihn wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden, ☎ (07161) 93 810.