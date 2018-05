Göppingen Bus kippt nach Unfall zur Seite

Göppingen / SWP

Bei einem Unfall in Göppingen haben zwei Männer am Freitag schwere Verletzungen erlitten. Sie kippten mit ihrem VW-Bus auf die Seite.

Der Unfall passierte laut Polizeibericht kurz nach 13 Uhr. Ein 55-Jähriger war mit seinem VW-Bus in der Straße „Am Autohof“ unterwegs gewesen. Auf dem Beifahrersitz saß ein 44-Jähriger. Die beiden wollten über die Kreuzung geradeaus in die Reutlinger Straße fahren. Die Ampel zeigte für die beiden auf grün.

In der Ulmer Straße fuhr zu dieser Zeit ein 51-Jähriger mit seinem Ford in Richtung Eislingen. Obwohl die Ampel für ihn auf rot stand, fuhr er laut Polizeibericht weiter. So kam es zum Unfall auf der Kreuzung. Die Wucht des Zusammenpralls war so groß, dass der VW-Bus auf die Seite kippte. Beide Männer verletzten sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Ford-Fahrer trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Auch er kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro.

Vor Ort war auch die Feuerwehr, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Die Straße musste gereinigt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen ermittelt nun in diesem Fall. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamten zu wenden, Telefon (07335) 96 260.