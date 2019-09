Um abzukürzen, wollten mehrere Passanten die vierspurige B10 überqueren. Sie wurden von der Polizei zurückgehalten.

Genau gegenüber vom Polizeirevier in Uhingen wollten mehrere Fußgänger am Sonntagmorgen gegen 02.50 Uhr die 4-spurig ausgebaute B10 überqueren. Sie wurden dabei von einer Streife entdeckt und von ihrem gefährlichen Tun abgehalten. Ein 47-Jähriger war allerdings vorgeprescht und befand sich bereits im Mittelstreifen zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen. Er erreichte wieder sicher einen Parkplatz am Straßenrand. Dort stellte die Streife seine Personalien fest. Den forschen Fußgänger erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.