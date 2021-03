Zwei Tage vor Ablauf der Frist am Montag hat ein neuer Bewerber das Ringen um das Amt des Bürgermeisters in Uhingen noch einmal spannender gemacht, als es bisher schon war. Philipp Riethmüller gab am Donnerstagabend seine Kandidatur bekannt. Mit Eintritt des 37-jährigen Projektleiters in das Renn...