Gegen 7 Uhr entdeckte ein Zeuge am Sonntag die abgebrannte Hütte beim Waldspielplatz Beckenappele. Die war bereits bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Unbekannte hatten wohl in den Nachtstunden an der nahegelegenen Feuerstelle eine Party gefeiert und die Hütte aufgebrochen. An der Feuerstelle fand die Polizei mehrere leere Flaschen und ein Geweih aus der Hütte. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Der Sachschaden beträgt etwa 60.000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Waldstück zwischen Adelberg und Oberberken aufgefallen sind. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0731) 1880 zu melden.