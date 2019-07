Mehrere Häuser wurden in der Nacht zu Sonntag an der Göppinger Alexanderstraße südlich der Fils nahe der Ulmer Straße wegen eines Gebäudebrands geräumt. Das Feuer war aus unbekannter Ursache in einer Scheune ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Brand in Göppingen: Bewohner müssen Häuser verlassen

Vorsorglich seien demnach Menschen in der Nachbarschaft zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach Angaben der Süddeutschen Mediengesellschaft wurden bei dem Einsatz mehrere Feuerwehrleute verletzt. Der entstandene Schaden war zunächst unbekannt.

