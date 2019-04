Rauchentwicklung in einem Obi-Baumarkt in Uhingen: Der Markt musste für etwa eine Stunde geschlossen werden.

Am Mittwochmittag gegen 13.08 Uhr wurde die Feuerwehr Uhingen zu einem Brand in einen Baumarkt der Kette Obi in Uhingen gerufen. Beim Eintreffen bemerkten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung in der Sägerei des Baumarktes. Nach ersten Erkenntnissen, waren Späne in einer Absauganlage in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Der Markt musste für etwa eine Stunde geschlossen werden. Das Gebäude wurde für die Zeit des Einsatzes evakuiert.

